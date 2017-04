Game of Thrones - Light of the Seven Grissini project cover

Grissini Project est passé maître dans l’art d’interpréter les bandes originales de films, de séries ou bien de jeux vidéos. Le groupe s’est récemment attaqué à l’un des chefs d’œuvres du compositeur Ramin Djawadi, « Light of the Seven » qui accompagnait la destruction du Grand Septuaire de Baelor lors de la saison 6. Malgré le fait que le groupe n’utilise qu’un piano, un orgue et deux violons, il faut dire que cette interprétation de Grissini Project se rapproche beaucoup de l’originale. La seule différence réside dans la partie vocale. Le groupe a choisi une chanteuse alors que Djawadi a préféré deux chanteurs à une chorale complète afin de créer une ambiance suffocante.

Pour les mélomanes qui préfèrent une version plus fidèle à l’originale, le Game of Thrones Live Concert Experience propose un spectacle avec un mur vidéo de 250 mètres de long, 7 scènes, 12 barils de feu greyjoy et surtout un orchestre conduit par le compositeur Ramin Djawadi. La troupe donnera une vingtaine de concerts aux États-Unis et au Canada. Malheureusement, une tournée européenne ne semble pas encore à l'ordre du jour.

Par ailleurs, la saison 7 de Game of Thrones est attendue le 16 juillet prochain. Après l’apparition de quelques photos de Meera, Daenerys ou Tyrion, la chaîne HBO a finalement dévoilé un teaser de cette série TV.