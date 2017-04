Ce fauteuil roulant étanche fonctionne à l'air comprimé

HERL PneuMobility

Brandon Daveler suit une formation d’ingénieur en mécanique à l’Université de Pittsburgh Human Engineering Research Laboratories (HERL). En fauteuil roulant électrique depuis plus de dix ans, il a très vite réalisé les limites des appareils alimentés par une batterie. D’une part, ils occasionnent des dépenses dans l’entretien des systèmes électriques qui restent vulnérables à tout liquide. D’autre part, la recharge est lente et inaccessible dans certaines régions.

C’est ainsi que Brandon Daveler a mis au point le PneuChair avec des chercheurs de l’HERL. Ce fauteuil roulant au design un peu particulier fonctionne à l’air comprimé. Il ne faut qu’une dizaine de minutes pour recharger les bonbonnes de gaz qui actionnent la partie mécanique. Certes, la recharge est plus rapide que sur les modèles électriques, mais l’autonomie chute à 5 kilomètres. Mais quand il s’agit de performance, il faut dire que le prototype tire son épingle du jeu en étant plus léger. Composé d’un ensemble de pièces facilement accessibles, il ne pèse que 36 kg.

Le chemin est encore long pour Brandon Daveler et son équipe puisque c’est à l’issue des essais cliniques et de l’approbation de l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) que l’appareil pourra faire entrer sur le marché.

