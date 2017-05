Zelda : cet artiste fait des dessins inspirés du jeu Switch

Le graphiste et illustrateur, Matt Anderson, est spécialisé dans les dessins au style minimaliste et géométrique. Également fan de Zelda, l’artiste a dédiée une collection entière au dernier Breath of the Wild.

Il a notamment représenté Link, quelques personnages clé et même un gardien dans un style qui concorde avec la direction artistique du jeu. Mais d’autres personnages comme Zelda, Mipha, Urbosa et Kilton viendront enrichir la collection par la suite. Plus qu’une passion, l’univers de Zelda a inspiré Matt Anderson depuis son enfance. « Presque tous mes cahiers de l'école primaire étaient remplis de gribouillages de Triforce et d’épée de légende », raconte l’artiste. Depuis, son style a beaucoup évolué pour arriver à un concept mûr qui pourrait bien inspirer Nintendo. Car l’entreprise travaillerait en partenariat avec le studio japonais DeNA sur une adaptation mobile de Zelda, Breath of the Wild.

Les dessins de Matt Anderson connaissent déjà un succès sur son site où il vend ses œuvres à 20$ l’unité. Pour les prochaines illustrations, il s’en remet aux internautes : « J'ai déjà reçu des dizaines de demandes, alors j'espère que la communauté peut m'aider à choisir ce qu'ils aimeraient voir ensuite ».

