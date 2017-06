La McLaren 570s Spider est la décapotable la plus abordable de la marque

McLaren enrichit sa gamme Sport Series avec un nouvel arrivant. Il s’agit de la 570s Spider, version décapotable du modèle 570s Coupé. L’entreprise a dévoilé les photos de la voiture de sport à quelques jours de la présentation officielle, attendue pour le Festival of Speed de Goodwood.

La principale nouveauté de la Spider réside donc dans son toit rétractable qui se déploie en 15 secondes. L’option est accessible tant que la voiture roule en dessous de 40 km/h. Ce changement avec la carrosserie produit un surplus de 46 kg sur la balance. Pour rejoindre les performances du modèle Coupé, McLaren a opéré quelques modifications d’ordres aérodynamiques. L’aileron s’agrandit de 12 mm tandis qu’une lunette arrière vitrée électrique et un déflecteur d’air font leurs apparitions. À part ces ajustements, on retrouve la même structure en fibre de carbone et les mêmes performances que la version Coupé.

Le moteur V8, biturbo de 570 ch, lui permet toujours de passer de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Affichant une vitesse de pointe de 315 km/h et une transmission séquentielle à 7 rapports, la McLaren 570s Spider coûtera 210 725 € et devient la décapotable la plus abordable de la marque.

