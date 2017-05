Ces oreillers connectés analysent votre sommeil pour un réveil plus doux

Kickstarter The Sunrise Smart Pillow Sleep Smart Wake Naturally by Mode M

Certes, les réveils actuels sont précis et personnalisables à souhait, mais certains modèles occasionnent du stress si bien que beaucoup se lèvent du mauvais pied. Les scientifiques se sont penchés sur l’étude du sommeil et ont mis en évidence l'existence de cycles. L’oreiller connecté Sunrise Pillow produit par la startup américaine Mode Modern se propose de les analyser et d’utiliser les informations pour un réveil plus en douceur.

Car le meilleur moment pour commencer à ouvrir les yeux reste la phase de sommeil léger. Sunrise Pillow arrive à la détecter grâce à un microphone intégré et plusieurs capteurs dont les données sont analysées par une application mobile dédiée. Si les réveils classiques utilisent des signaux sonores, cet oreiller connecté arrête la production de mélatonine responsable du sommeil en simulant la lumière naturelle du soleil. Il comporte des bandes lumineuses situées sur les côtés qui brillent graduellement. Pour ceux qui préfèrent commencer la journée en musique, des enceintes unidirectionnelles intégrées joueront leur morceau préféré sans déranger les alentours.

Les fonctionnalités de Sunrise Pillow ne s’arrêtent pas au réveil. Le gadget propose des moyens pour aider à dormir. On peut citer la méditation guidée, l’audiobook, le son naturel ou encore le son de conditionnement. Sunrise Pillow est un projet Kickstarter qui a déjà atteint ses objectifs. Il est déjà possible de le précommander pour 99$ alors que la première livraison est prévue au mois d’août 2017.

