Il y a eu 150 000 morts dans Game of Thrones et cette vidéo les montre toutes

Diffusée dans 170 pays, la série, Game of Thrones a été critiquée pour la violence de ses scènes et plus particulièrement le traitement des femmes. Le mariage forcé de Daenerys Targaryen en est un exemple alors que d’autres personnages ont connu un destin plus sombre.

L’auteur des livres sur lesquels est basée la série TV a réagi dans une interview accordée à Entertainment Weekly, plaçant la saga dans son contexte. « Les livres reflètent une société patriarcale basée sur le Moyen Âge. Le Moyen Âge n’était pas une époque encline à l’égalité sexuelle. […] Et ils avaient des idées très prononcées à propos des femmes » avait-il expliqué. En tout cas, une chose est sûre : aucun personnage n’est à l’abri de la grande faucheuse dans l’univers de George R. R. Martin. La chaîne YouTube Leon Andrew Razon Compilations est bien placée pour le savoir puisqu’elle a réalisé une vidéo de 21 minutes à ce sujet. Elle compte le nombre de décès de la série depuis la première saison jusqu’à la sixième. Au total, la mort aura sévi près de 150000 fois si l’on prend en compte les animaux.

