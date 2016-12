Pourquoi 2016 va durer 1 seconde de plus

Samedi, la dernière minute de 2016 durera 61 secondes suite à l’introduction d’une seconde intercalaire. Cette opération permet d’ajuster le temps entre la vitesse de rotation de la Terre et les horloges atomiques basées sur l’oscillation d’un atome de césium.

Le premier ajustement remonte à 1972

La longueur du jour est déterminée par la rotation de la Terre et comme notre planète tourne légèrement plus lentement avec chaque année qui passe, les scientifiques ont conclu qu’il était nécessaire d’ajouter une seconde supplémentaire en vue d’éviter un trop grand décalage entre le temps astronomique et le temps universel coordonné. Lorsque c’est nécessaire, l’ajout est réalisé le 30 juin ou le 31 décembre, mais toujours à minuit.

L’Observatoire de Paris effectue les calculs nécessaires pour déterminer si la seconde additionnelle est requise ou non. Les deux derniers ajustements remontent à juin 2015 et juin 2012. Parfois, l’opération s’effectue de manière régulière, c’était le cas entre 1992 et 1995. Il arrive aussi que la période soit espacée, par exemple entre 1999 et 2005. Pour l’instant, on ne sait pas encore la date du prochain ajout.

Astronomiquement, une seconde équivaut à un jour solaire divisé par 86.400. Étant donné que la rotation de la Terre n’est pas précise, les scientifiques ont construit l’horloge atomique basée sur un atome de césium. La synthèse des deux temps a été réalisée en 1967.

