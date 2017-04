Les 30 meilleurs films dans l'Espace

Parce que le cinéma a toujours adoré procurer des sensations fortes à ses spectateurs, les films se déroulant dans le vide interstellaire sont légion. Il nous fallait donc revenir sur les plus emblématiques d'entre eux. Nous avons opéré une sélection des 30 films se déroulant dans l'Espace, mais une fois n'est pas coutume, les 30 œuvres en question sont classés par date de sortie (du film le plus récent au plus ancien). Vous y trouverez même le nouveau Life Origine inconnue, qui ne sort que la semaine prochaine. Allez, bon décollage et bon vol à tous !

>> L'Espace au cinéma : 30 films dans les étoiles