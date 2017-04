50 astuces pour maîtriser Windows 10 comme un pro

Vous avez peut-être récemment acquis un nouveau PC, et avez décidé de migrer votre ancien ordinateur, toujours sous Windows 7 ou 8.1, vers une version plus récente du système de Microsoft. Pour bien maîtriser Windows 10, et en particulier la Creators Update sortie il y a une dizaine de jours, nous vous avons préparé une liste de toutes les astuces qu'il convient de connaître. Et le tout, c'est promis, ne vous prendra que quelques minutes. Et si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à laisser un message au bas de l'article ou à vous rendre sur le forum du site pour demander de l'aide auprès de la communauté.

>> Windows 10 : le top des trucs et astuces