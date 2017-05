Plus de 500 millions d’identifiants volés se retrouvent sur le net

Un chercheur en sécurité vient de découvrir sur le net un fichier contenant plus de 500 millions d’identifiants. Les login et les mots de passe contenus seraient issus d’anciennes fuites déjà connues. L’information découverte par le chercheur Bob Diachenko a été par la suite confirmée par Troy Hunt qui travaille pour le site spécialisé Have I Been Pwned. Le fichier se trouverait actuellement sur le cloud et le nom de son propriétaire reste inconnu.

La base donnée serait énorme et pèserait environ 75 gigas. Elle contiendrait des identifiants provenant de Tumblr, Adobe, MySpace, LastFM, Linkedin, Dropbox, etc. Ces données ont été obtenues de façon illégale lors de failles qui ont été révélées au grand public. Les utilisateurs qui ont pris leurs précautions n’ont donc pas à s’inquiéter. En revanche, pour les personnes qui n’étaient pas au courant, il est fortement recommandé de changer leur mots de passe sur ces multiples services.



