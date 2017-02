88 satellites lancés en même temps : un record

Ce mardi les équipes de Planet vont passer leur Saint Valentin d’une tout autre façon. En effet, ce 14 février, la compagnie va voir 88 de ses satellites être lancés en orbite. Demain matin, la start-up californienne va assister au lancement de sa flotte de 88 satellites, ce qui constitue un record. Jamais autant de satellites n’ont été lancés en même temps. Ils seront transportés et lancés en orbite par la fusée PSLV.



Ce lancement fait partie de la Mission One. Cette mission développée par les employés de Planet consiste à mettre en orbite toute une flotte de satellites afin de photographier la planète Terre chaque jour. Mission One n’est pas le premier essai de Planet. La start-up créée en 2010 assistera en effet à son 15e lancement.



La Mission One est cruciale, car elle a un but important. Elle permettrait, grâce aux photos quotidiennes, d’aider les organisations contre la déforestation à prévenir des catastrophes naturelles. Les photos permettront également d’améliorer la cartographie de la Terre. Planet vient d’acquérir Terra Bella, la division s’occupant de l’imagerie satellite de Google.

