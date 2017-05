[Promo] Acer Aspire S5 + goodies : un ultraportable élégant pour 699,99 €

En plus de ses bons plans habituels, notre section bon plan accueille un espace partenaire. Chaque semaine vous retrouverez donc un ou plusieurs bons plans. Le principe est simple : les partenaires proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés.Ce bon plan proposé par la Fnac vous permet d'acquérir cet ultraportable Acer au format 13,3 pouces, accompagné d'une housse de transport et d'un souris Microsoft Bluetooth (le modèle 3500) à seulement 699,99 €, au lieu de 799,99 € en temps normal (soit une réduction de 13%).L' ordinateur portable ne pèse que 1,3 kg. Son poids réduit allié à son format compact (32,7 x 28,8 x 1,46 cm) facilite son utilisation en déplacement. L'écran IPS affiche a une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Grâce à un processeur Core i5 (2,3/2,8 GHz) et à 8 Go de mémoire, le traitement de données est rapide.Un SSD de 128 Go assure quant à lui une réactivité maximale lors de l'allumage de la machine et de l'ouverture des applications. Sa capacité est minimale, ce qui rend obligatoire l'utilisation d'un support de stockage externe (clé USB ou disque dur).Pour le reste, la configuration est compatible Bluetooth et Wi-Fi ac, et possède trois ports USB (dont un 3.1 de type C, réversible). Un lecteur de cartes SD est également présent.







>>> Lire : Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2017 par marque