LeEco dévoile une action cam 4K

LeEco poursuit sa quête de reconnaissance et le conglomérat chinois a déjà démontré son intention de couvrir différents marchés en diversifiant ses offres, d’abord en se lançant dans l’automobile, la télévision, la réalité virtuelle et même les vélos high-tech. Au dernier CES qui s’est tenu à Las Vegas la semaine dernière, LeEco a présenté Liveman C1, une caméra d’action 4K capturant jusqu’à 30 images par seconde.

Elle embarque un capteur vidéo de 16 MP, un objectif grand-angle de 140 degrés ainsi qu’un capteur de mouvement G-sensor qui lance automatiquement l’enregistrement lorsqu’un déplacement est détecté.

Le Liveman C1 dispose d’une connectivité WiFi et dispose d’un écran tactile TFT de 1.8 pouce sans oublier des slots de carte microSD. Il devrait arriver sur le marché avant le Nouvel An chinois, soit au plus tard, le 28 janvier prochain. LeEco n’a encore dévoilé ni le prix, ni la disponibilité de cette nouvelle caméra d’action 4K.