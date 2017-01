RollCap : ZeroTech lance une action cam 4K avec stabilisation sur 3 axes

Constructeur chinois surtout connu pour ses drones, ZeroTech a dévoilé ce jeudi une nouvelle caméra d’action, la RollCap.

Placée directement en concurrence des GoPro, Sony Action Cam ou Garmin Virb, la nouvelle ZeroTech RollCap a pour elle deux arguments de poids. Il s’agit en effet d’une caméra d’action capable de tourner des séquences en 4K avec un système de stabilisation optique sur trois axes. Un système qui devrait donc assurer une image d’une grande fluidité évitant ainsi les à-coups caractéristiques des vidéos filmées avec ce type de caméras.

La caméra se veut cependant plutôt lourde avec un poids de 219 grammes, contre 83 grammes par exemple pour la GoPro Hero 4 ou 72 grammes pour la Yi Camera de Xiaomi. On notera également que la caméra n’est pas capable de filmer en plans extrêmement larges comme d’autres appareils concurrents, puisqu’elle est limitée à un champ de vision à 94°. ZeroTech n’a pas non plus précisé la fréquence des vidéos en images par seconde, par exemple pour proposer des séquences extrêmement ralenties. Elle propose cependant cinq modes spécifiques, dont le ralenti, l’accéléré ou le HDR.

La caméra RollCap de Zerotech sera disponible plus tard dans l’année avec toute une flopée d’accessoires comme de coutumes. Elle devrait être disponible dans le commerce entre 500 et 600 euros.