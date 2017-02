Amazon vient de lancer une nouvelle mise à jour à sonenceinteportable Amazon Tap. Il sera désormais possible d’activer Alexa à distance sur Amazon Tap. Amazon avait présenté Amazon Tap en automne dernier en même temps que l’enceinte Echo Dot. A l'inverse d'Echo, l’utilisateur doit appuyer sur un bouton pour activer l’assistant vocal Alexa sur Amazon Tap d’où son nom.



Néanmoins, l’avantage d’Alexa est le fait de ne rien devoir faire manuellement, ce qui pose problème avec cette activation sur Tap. Les utilisateurs ne voyaient donc pas vraiment d’intérêt à acheter la petite enceinte portable. Ce n’est désormais plus un problème puisque la société a décidé d’ajouter l’activation en mode mains libre sur son produit. L’activation à distance est permise grâce à l’application mobile Alexa et une connexion Wi-Fi.



À noter que Amazon Tap possède huit heures d’autonomie et il est possible de la mettre en mode nuit en appuyant sur un bouton.

