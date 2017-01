4h17, la durée idéale que doivent passer les ados devant un écran

4h17, c’est la durée idéale qu’un adolescent devrait passer quotidiennement devant un écran, selon une étude de l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni. L’étude indique que passer du temps devant un écran pourrait être bénéfique pour les jeunes, à condition qu’ils ne dépassent pas les 257 minutes recommandées.

La question du temps passé par les plus jeunes devant les écrans, qui se multiplient dans les foyers, fait de plus en plus débat. Faut-il laisser nos enfants passer du temps devant un ordinateur ou une tablette ? Faut-il les limiter ? Si oui, à combien de temps ? Pour l’Université d’Oxford, il n’y a pas vraiment lieu de s’inquiéter quant aux effets des écrans sur le cerveau des adolescents : ceux-ci auraient en réalité un effet bénéfique sur ces derniers. Ces effets bénéfiques seraient multiples, et incluraient une amélioration de la créativité, de la communication et du développement.

Et ils se poursuivraient donc jusqu’à 257 minutes d’utilisation, soit 4 heures et 17 minutes, au-delà desquelles on commence à constater les premiers effets néfastes. Si ces durées concernent surtout l’utilisation d’un ordinateur, l’étude, qui a été menée sur 120 000 jeunes de 15 ans, note que la durée recommandée pour l’usage d’un smartphone est de deux heures, quand une une heure et quarante minutes suffisent pour du jeu vidéo.