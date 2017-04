After Ice : l'application qui simule le changement climatique

Les initiatives se sont multipliées à l’approche de la journée internationale de la Terre. L’évènement sera surtout l’occasion d’attirer l’attention du public sur la pollution et les effets du réchauffement climatique. Pour sa part, l’application After Ice veut mettre l’accent sur le scénario qui arrivera dans le long terme si l’humanité reste passive face aux problèmes environnementaux.

Alors que la terre a connu cette année son deuxième mois de février le plus chaud, il n’est plus à démontrer que la fonte des glaces s’accélère et constitue un danger pour les générations futures. La NASA propose déjà une simulation concernant ce cas de figure. Leurs données ont servi essentiellement à l’élaboration de l’application gratuite After Ice. Les utilisateurs pourront connaître le niveau de la mer dans les années 2080 et dans certaines régions du globe. Il suffit de lancer l’application pour qu’une masse d’eau s’affiche en réalité augmentée sur une photo.

Afer Ice est déjà disponible sur l'App Store. Elle n’est pas la seule à aborder de façon originale la thématique des problèmes environnementaux. Il existe des applications comme BreezoMeter qui donne une carte en temps réel de la pollution urbaine.

