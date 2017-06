Age of Empire se paie un relooking en 4K

Microsoft Studios vient d'annoncer que le célèbre Age of Empire allait revenir en 4K. Il ne s’agira pas vraiment d’un nouveau titre, mais plutôt d’une revisite du jeu original. Intitulé Age or Empire : Definitive Edition, le jeu a donc été remis au goût du jour.



Lancé en 1997, c’est donc à l’occasion des vingt ans du jeu que Microsoft Studios a décidé de relooker son fameux Age of Empire. La nouvelle édition amène une meilleure qualité d’image grâce à à la technologie 4K, une nouvelle bande-son, un nouveau récit, ainsi que des améliorations au niveau du gameplay. Age of Empire : Definitive Edition devrait être disponible pour Windows à la fin de l’année.



C'est donc la période des remakes, puisqu'il y a peu, Blizzard annonçait une revisite de son jeu (presque concurrent) StarCraft RTS.



Age of Empire