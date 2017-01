Cette intelligence artificielle peut battre des pros du poker

Une équipe de chercheurs ont mis au point une intelligence artificielle capable de battre des professionnels au Poker Texas hold’em. Le tournoi entre l’AI et les joueurs de Poker aurait notamment lieu cette semaine. Ce sont 200 000 dollars (189 360 euros) en tout qui serait en jeu.



Ce sont des chercheurs de l’université américaine Canergie Mellon qui sont à l’origine de cette intelligence artificielle baptisée Libratus. Ce n’est pas la première fois qu’une intelligence artificielle se frotterait à des humains. En effet, au printemps dernier, une AI avait réussi à battre un joueur pour la toute première fois au jeu de go.



Néanmoins, le défi de battre des joueurs au Poker semble beaucoup plus complexe car contrairement à des jeux comme go, on ne voit pas tout ce qu’il se passe sur la table. Le challenge est donc élevé pour Libratus d’autant plus qu’il s’agit d’une version de Poker no-limit. Il y a en effet aucune restriction maximale de mise ou de relance.



L’événement aura lieu à partir du 11 janvier. On comptera parmi les participants Jason Les, un Californien classé parmi les meilleurs joueurs du monde. Vous pourrez regarder le tournoi en direct sur Twitch.

