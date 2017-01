Lucid Motors Air : une concurrente de plus pour la Tesla Model S

Lors d’un évènement spécial organisé à Fremont (Californie, États-Unis) Lucid Motors a dévoilé Air, sa première voiture électrique, un modèle destiné aux utilisateurs fortunés. Cette berline est dotée d’une batterie de 100 kWh qui lui garantirait une autonomie supérieure à 600 kilomètres. De plus, elle atteindrait les 100 km/h en moins de 3 secondes. Si tout se déroule au mieux, elle arriverait sur le marché en 2018.

Lucid Motors se positionne sur le créneau haut de gamme

Les trois fondateurs de la compagnie ont tous travaillé chez d’autres constructeurs. Peter Rawlison (Tesla), Derek Jenkins (Mazda) et Brian Barron (BMW) espèrent commencer la production dès 2017 au sein d’une nouvelle usine située en Arizona. Cette activité créerait 2000 emplois dans l’État. D’après les précisions fournies par le Directeur technique, les moteurs électriques de l’Air lui fourniraient une puissance combinée de 1000 Ch et certaines fonctionnalités de conduite autonome seraient également intégrées.

Même si la société n’a pas encore indiqué un prix, la mention « executive » signifie qu’elle vise le créneau haut de gamme. Ainsi, les observateurs s’attendent à une fourchette supérieure à 100 000 dollars avec plusieurs options disponibles. D’ailleurs, son design est plus proche d’une Mercedes Class S que celle d’une Model S.

Pour financer ses projets, la firme américaine a organisé trois tours de table et elle a recueilli plus de 130 millions de dollars de financement. On peut aussi mentionner un partenariat avec Samsung SDI, une filiale du géant sud-coréen spécialisée dans la fabrication de batteries. Étant donné que plusieurs constructeurs ont aussi prévu de construire des véhicules électriques haut de gamme, la lutte sera intense sur ce créneau porteur.

