Airbnb : il est désormais possible de diviser le paiement entre amis

Airbnb vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui va rendre la vie des utilisateurs beaucoup plus facile. Il sera en effet bientôt possible de payer à plusieurs la réservation d’un logement.

La division du paiement en plusieurs est une fonctionnalité attendue depuis très longtemps. Jusqu’à présent, une seule personne se chargeait du paiement même lorsqu’il s’agissait d’une réservation pour un groupe de personnes.

Grâce à la nouvelle fonctionnalité, plus besoin de harceler ses amis pour qu’ils nous remboursent. Airbnb donne la possibilité de diviser le paiement jusqu’à 16 personnes maximum. Il est également possible pour un seul et même utilisateur d’utiliser plusieurs cartes de paiement par exemple.

Airbnb ne cesse de mettre à jour ses services afin de simplifier l’expérience de ses utilisateurs. Récemment, le site proposait d’alléger le poids des paiements en payant d’abord une petite partie de la réservation puis le reste plus tard. De plus, un guide permettant d’harmoniser les processus de check-in a été créé.



Pour le moment, il semble qu’Airbnb soit encore en train de tester sa nouvelle fonctionnalité. On ignore encore à partir de quand la compagnie compte la déployer à l’ensemble de ses utilisateurs.



