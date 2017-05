Un airbus avec un toit panoramique ?

Airbus Corporate Jets a conçu de nouveaux modèles de jet privé pour ses clients exigeants et fortunés. L’ACJ319neo en fait partie et s’illustre surtout par sa cabine dont la conception revient en majeure partie au constructeur de supercar italien Pagani.

Le jet comporte un salon spacieux, une salle de bain, un bar, et même une salle à manger pour six personnes. Ces différentes sections sont séparées par des murs en verre, mais dans tous les cas, les matériaux nobles comme le cuir, le bois, la fibre de carbone sont au rendez-vous tout comme l'éclairage qui commence du plancher au plafond. Le salon comporte des sièges haut de gamme et il est suffisamment spacieux pour que les passagers apprécient pleinement le voyage, le confort et le grand écran plat qui trône dans le compartiment. Mais la principale particularité de l’ACJ319neo reste son toit panoramique. Comme un plafond de verre présente encore un défi considérable pour les constructeurs, Airbus a opté pour un écran de plafond qui diffuse des images du ciel au dessus de l’avion, mais aussi d'autres contenus selon la préférence des passagers.

Le jet ACJ319neo, également nommé « Infinito », peut transporter huit passagers pendant 15 heures de vol. En bref, il parcourt 12.500 km sans escale et dans le luxe.

