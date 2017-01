Les AirPods auraient des soucis de connexion

Les AirPods d’Apple continuent de rencontrer des petits soucis. Après les soucis de batterie que certains utilisateurs ont rapportés, c’est désormais à des déconnexions intempestives que les possesseurs des écouteurs sont confrontés, notamment lorsqu’un appel est en cours sur un iPhone.

Comme souvent, c’est sur les forums d’Apple que les premiers utilisateurs mécontents ont fait leur apparition, racontant des problèmes de coupure du son lors des appels, voire des communications interrompues en utilisant les AirPods. Le problème semble toucher principalement les iPhone 6s et 6s Plus (bien que des utilisateurs d’iPhone 7 et 7 Plus se disent également victime), et la fréquence peut varier entre une fois en quelques heures à une fois toutes les minutes selon les témoignages.

Les causes du problème n’ont toutefois pas encore été identifiées précisément : certains pensent qu’une Apple Watch connectée à l’iPhone pourrait accentuer les problèmes, quand d’autres indiquent que le problème survient fréquemment avec ou sans la montre connectée. Apple ne s’est pour l’instant pas exprimé publiquement sur le sujet, mais le site MacRumors indique que des ingénieurs auraient discuté du problème avec des utilisateurs, et même reproduit le bug à leur tour. Un correctif pourrait donc être à attendre prochainement.