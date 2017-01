Cet autocollant à 5 euros veut dissuader un voleur de vous dérober vos AirPods 

Il fallait y penser et c’est un petit accessoire ou un autocollant simple qui va diminuer, en théorie, les chances de vous faire voler vos AirPods. A bien y regarder, la boite des derniers écouteurs Bluetooth d’Apple ressemble beaucoup à une boite de fil dentaire qu’à priori personne ne voudrait voler. D'où l'idée de profiter de cette ressemblance pour diminuer les risques de vol. C'est le principe de cet autocollant à découper à la bonne taille et qui se colle sur la boite, indiquant qu’elle contient du fil dentaire. Pratique n'est-ce pas ?

Des gadgets drôles pour ne pas perdre ses AirPods

Cet accessoire plein d'humour sera vende 5 euros, ce qui relativement acceptable pour une "garantie" pour des écouteurs sans fil à 150 euros. Bien évidemment, si vous parvenez à ne pas vous faire voler vos Airpods, il faudra tout de même rester vigilant afin de ne pas les perdre non plus...

C’est le problème des écouteurs Bluetooth, certes il n’y a plus le souci des fils qui pendent, mais c’est tellement simple de les égarer. Et quand lorsqu'on sait qu'Apple facture 69€ le remplacement de l'un des deux écouteurs, la peur de les égarer regagne du terrain.



C'est pourquoi certains utilisateurs pour ne pas les perdre ont trouvé d’autres solutions comme ajouter un fil pour les relier (un peu dommage, car l’intérêt d’origine était d’avoir des écouteurs sans fil…) ou même de les clipser comme un Pin’s au lob de l'oreille… Finalement, c'est pas si mal un autocollant non ?