Pour 99$, vous pouvez repeindre vos Airpods en noir

Apple n’a aucune déclinaison en noire pour les AirPods et c’était aussi vrai il y a quelque temps pour l’iPhone 7 avant que la version Jet Black de l'iPhone 7 ne soit révélée. Alors que le smartphone se déclinait en noir, les utilisateurs attendaient d’Apple des accessoires de la même couleur. Mais l’entreprise n’est pas allée dans ce sens. Et c’est la startup BlackPods qui y a vu une opportunité et propose maintenant de repeindre les Airpods en noir.

99$ pour une couleur

Il y a deux options disponibles sur le site internet de BlackPods. La première consiste à acheter directement une paire d’AirPod noir pour un prix de 249 $. La seconde option offre la possibilité d’envoyer ses écouteurs à BlackPods qui se charge ensuite de le repeindre en noir à un tarif de 99 $.

Selon la startup, les accessoires sont pris en charge « par une équipe d’artisans qualifiés à Brooklyn » que ce soit pour l’achat direct ou le traitement des écouteurs. Le traitement d’un produit leur prend environ trois jours. Et en comptant le temps d’expédition, le client pourrait recevoir ses AirPods dans un délai d’une semaine.

> > > Lire aussi Find my AirPods : Apple vous aide à retrouver vos écouteurs perdus