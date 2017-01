AirPods perdu : retrouver son écouteur ne coûte que 3,99 €

Si vous avez égaré l’un de vos AirPods, tout espoir n’est pas perdu. Finder for AirPods peut vous aider à le retrouver.

Absolument dépourvus de câbles, les AirPods peuvent très facilement tomber d’une table, ou glisser d’une poche. Pour s’épargner les 70

€ réclamés par Apple pour remplacer un écouteur, autant débourser les 3,99 € demandés par les développeurs de Finder for AirPods.

>>> Télécharger Finder for AirPods

Récemment publiée sur l’AppStore, cette application analyse la force de réception de la communication Bluetooth entre l’iPhone/iPad et les écouteurs pour déterminer leur position. On peut alors suivre la piste en s’orientant vers la direction indiquée à l’écran. Un signal sonore retentit en continu et s’intensifie à mesure que l’on s’approche de l’écouteur esseulé.



Bien évidemment, pour éviter d’en arriver là, il est toujours possible de se procurer un accessoire permettant d’accrocher ensemble les AirPods, ou tout simplement d’opter pour d’autres écouteurs Bluetooth. Ceux d’Apple étant vendus 179 €, on n’a pas de mal à leur trouver des alternatives.

>>> Lire : Comparatif : quels sont les meilleurs écouteurs intra-auriculaires ?