L'album Sergent Pepper des Beatles recomposé façon Star Wars

Cette année est particulièrement importante pour les fans de Star Wars et les inconditionnels des Beatles. La saga des guerres des étoiles célèbre son 40e anniversaire le 25 mai prochain. D’ailleurs, les festivités ont commencé plus tôt au Japon chez le bijoutier Ginza Tanaka qui a vendu un casque en or de Dark Vador à un million de dollars. Pour les fans du groupe de musique britannique, le premier juin marquera le 50e anniversaire de l’album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La coïncidence n’a pas échappé à Palette-Swap Ninja spécialisé dans la parodie. Le groupe a revisité les titres des Beatles pour raconter l’histoire de Star Wars épisode IV.

"Princess Leia's Stolen Death Star Plans/With Illicit Help From Your Friends" - Track 1

Cet album assez particulier de Palette-Swap Ninja s’appelle Princess Leia’s Stolen Death Star Plans. Sa production a nécessité cinq longues années. Sur le site officiel du groupe, le chanteur et guitariste Dan Amrich explique qu’il a fallu « décomposer tout ce que les Beatles avaient enregistré, des riffs de saxophones déformés aux percussions indiennes et enregistrer tout depuis le début en apprenant sur le tas ». L’album est disponible en téléchargement gratuit sur le site internet de Palette-Swap Ninja. Mais il est toujours possible de l’apprécier sur YouTube.