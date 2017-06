Alien 5 : Neill Blomkamp confirme la fin du projet

Neill Blomkamp a annoncé le prochain film Alien sur Instagram

[MàJ du 06/06/17] Après plus de deux ans sans nouvelle, le réalisateur Neill Blomkamp a confirmé ce samedi que son projet de film Alien était enterré. Interrogé par le site The Verge, il a expliqué notamment que son nouveau studio indépendant, Oats Studio, lui permettrait de travailler de façon plus libre sur certaines œuvres. « Je pense que c’est terminé, oui. C’est une supposition correcte à ce stade. C’est triste. J’ai passé beaucoup de temps à travailler sur Alien et je pense que c’était plutôt génial. Mais politiquement, la façon dont ça s’est terminé… je pense que ça ne sortira jamais », a-t-il expliqué.

Selon le réalisateur de Chappie et District 9, le studio 20th Century Fox lui aurait retiré le projet des mains au moment où Ridley Scott s’y était relancé afin de proposer une saga autour de Prometheus. « Je veux être respectueux et ne pas piétiner le monde qu’il a créé. Si les circonstances avaient été différentes, et si je n’avais pas l’impression de trop m’approprier quelque chose auquel il a manifestement une approche très personnelle, les choses auraient été différentes », a-t-il détaillé. Neill Blomkamp a déclaré ne pas encore avoir vu Alien Covenant, sorti il y a plus de deux semaines aux États-Unis, « mais je veux clairement aller le voir ».

[MàJ du 27/02/15]Dans une interview accordée a 20 Minutes ce jeudi, le réalisateur Neill Blomkamp a confirmé le retour de Sigourney Weaver dans le prochain film Alien. « Je n'ai pas encore déterminé quelle sera l'ampleur de sa participation, mais je ne me voyais pas faire le film sans son personnage de Ripley. Elle est l'âme de la saga », a-t-il déclaré au quotidien français. Par ailleurs, interviewé par Sky Movies, le cinéaste a déclaré que la suite se déroulerait directement après Aliens, le second volet de la franchise, sorti en 1986. « Donc ce sera Alien, Aliens et ce film », a-t-il annoncé, faisant fi des troisième et quatrième films, respectivement réalisés par David Fincher et Jean-Pierre Jeunet.

[Article du 19/02/15] Un nouvel épisode de la franchise Alien pourrait voir le jour prochainement au cinéma, réalisé par le cinéaste sud-africain Neill Blomkamp, qui a déjà travaillé sur District 9, Elysium, et prochainement Chappie.



Alors que Ridley Scott s’est rapproché de la saga qu’il a créée en 1979 avec la série dérivée Prometheus, lancée en 2012, Alien pourrait revoir le jour au cinéma dans les prochaines années, sous la houlette de Neill Blomkamp. Depuis plusieurs mois, le réalisateur sud-africain travaille seul sur un projet de film tiré de cet univers. Sur son compte Instagram, il a publié plusieurs images concept avec notamment le personnage d’Ellen Ripley (Sigourney Weaver) portant un casque ressemblant à une tête de xénomorphe. Comme le réalisateur l’a cependant précisé, ces images n’avaient « rien à voir avec le studio », qui n’aurait pas même mis été au courant.



Il semblerait néanmoins que la Fox ait finalement contacté le cinéaste afin de lui confier les rênes du projet. Sur son compte Instagram, le réalisateur a publié une photo du xénomorphe, l’extraterrestre emblématique de la saga Alien avec un commentaire : « Bon…donc je pense que c’est officiellement mon prochain film #alien ».



Neill Blomkamp s’est fait connaître pour son premier long-métrage, District 9. Il y racontait l’histoire d’extraterrestres vivant reclus dans un township d’Afrique du Sud, isolés des humains. Dans Elysium, sorti en 2013, le réalisateur a continué dans la science-fiction avec une station spatiale dominant politiquement et financièrement l’ensemble de la planète. Le 4 mars prochain, Chappie devrait cette fois parler d’un robot ayant la capacité d’apprendre des humains.



Aucune date n’a encore été annoncée quant à un cinquième film de la franchise Alien. La Fox, qui détient les droits de la licence, n’a pas commenté l’information, mais a tout de même partagé l'annonce du réalisateur sur son compte Twitter. Un retweet qui vaut probablement confirmation. On ignore également si l’actrice Sigourney Weaver sera à nouveau de la partie.

L'un des concepts imaginés par Neill Blomkamp pour un film Alien