Alien Covenant : la première bande annonce est terrifiante

Alien Covenant

Les aliens desont de retour au cinéma. Ça, on le savait depuis quelques temps déjà puisque le nouvel opus de la saga Alien est prévu pour le 19 mai 2017. Ce qu’on attendait, en revanche, ce sont les premières images et de quoi se faire une idée sur le potentiel du nouveau film. C’est en pleine fête de Noël que la 20th Century Fox, a décidé de mettre en ligne la première bande annonce et le film s’annonce terrifiant.

Les amateurs de la série reconnaitront quelques clins d’œil au premier opus « Le huitième passager » considéré toujours comme le meilleur de la série, et le plus effrayant également. C’est d’ailleurs le sentiment que l’on a à l’issue de ces 2 minutes de vidéo : l’impression que Ridley Scott a voulu renouer avec l’esprit original de sa saga, une sorte de retour aux sources sur les terres de la science fiction et de l’horreur.