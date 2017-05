Alien Covenant : vivez la naissance d’un Xénomorphe en VR

À l’occasion de la sortie d’Alien : Covenant, le film vous propose de vivre la naissance d’un Xénamorphe dans une vidéo VR. Pour faire la promotion du nouveau film, la Fox a réalisé une vidéo YouTube 360 degrés intitulée Alien : Covenant In Utero. Les âmes les plus sensibles sont averties, il s’agit d’une expérience pour le moins déroutante. La vidéo d’une durée de 2 minutes et 41 secondes nous présentela naissance d’un xénomorphe de sa gestation à sa naissance proprement dite.

Dans Alien : Covenant, le xénomorphe appelé neomorphe est quelque peu différent. Au lieu de sortir par la cage thoracique comme c’était le cas dans les anciennes versions, il sort par la colonne vertébrale. Il est donc recommandé de ne pas regarder la vidéo si vous êtes un poil sensible. Alien : Covenant arrive cinq ans après Promotheus qui avait quelque peu déçu les critiques. Le film sorti hier en France a été produit par Ridley Scott et réalisé par David Karlak.

