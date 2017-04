Alien Covenant : un nouveau trailer fait le lien avec Prometheus

Alien Covenant vient de se parer d’un nouveau trailer qui en dit un peu plus sur la genèse du film, et fait le pont avec Prometheus, le film de 2012 dont il est la suite. En 2 minutes, la vidéo promotionnelle nous montre donc comment Elizabeth Shaw (Noomi Rapace), l’héroïne du premier film, s’est enfuie de la planète LV-223 dans un vaisseau extra-terrestre en compagnie de l’androïde David (Michael Fassbender).

Plus qu’un simple trailer pour le prochain film de la saga Alien, la vidéo se permet donc également de résumer une partie du scénario de Prometheus. Nous découvrons ainsi que, dans sa quête pour découvrir les origines de l’humanité, le professeur Elizabeth Shaw va partir plus avant à la rencontre des Ingénieurs, à la fois créateurs des humains et des aliens. En outre, nous découvrons quelques éléments d’une architecture gigantesque sur ce qui pourrait être la planète d’origine des fameux Ingénieurs.