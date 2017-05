L’Allemagne autorise les test de voitures autonomes sur ses routes

L’Allemagne vient tout juste de rejoindre la liste des pays ayant autorisé les tests de voitures autonomes sur ses routes. Jusqu’ici le gouvernement d’Angela Merkel était plutôt réticent mais a finalement donné son autorisation. C’est une bonne nouvelle pour les constructeurs allemands puisqu’ils n’auront plus à effectuer leurs tests à l’étranger. Les voitures autonomes constituent l’avenir de l’automobile et de plus en plus d’entreprises misent sur ce marché. Mais chaque gouvernement possède ses propres règles qui peuvent parfois représenter un frein au développement de ce type de technologie.



Des pays comme la Corée du Sud, les Etats-Unis, Singapour et même la France ont déjà permis que des tests se fassent sur leurs routes. L’Allemagne rejoint donc ces différents pays et mise sur le marché de la conduite autonome. Cette nouvelle autorisation comprend toutefois des conditions. Le gouvernement allemand autorise les tests de voitures autonomes si et seulement si une personne se trouve derrière le volant. De plus, chaque voiture doit contenir une boîte noire afin d’avoir des preuves en cas d’accident.



>>> Lire aussi : Les capteurs de Sony vont aider les voitures autonomes à la sortie des tunnels