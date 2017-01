Alphabet abandonne son projet de drones solaires

Mercredi, Alphabet, la maison de mère de Google a annoncé l’abandon de ses drones solaires capable de fournir une connexion Internet. Si le projet avait été laissé en suspend depuis un an, la société ne s’était encore jamais prononcée de manière officielle. Le projet, lancé en 2014 en collaboration avec Titan Aerospace, consistait à développer un drone alimenté par l’énergie solaire qui pouvait alors fournir une connexion Internet dans les parties de la planète les plus reculées. Néanmoins, depuis le crash d’un drone fin 2015, le projet avait été laissé en suspens.



Alphabet a désormais annoncé l’abandon du projet de manière officielle. La compagnie déclare qu’elle préfère miser sur le projet Loon pour une question de technologie. Le projet Loon consiste à utiliser des ballons gonflés à l’hélium capable également de fournir une connexion Internet. Les ballons seraient beaucoup plus stables que les drones et auraient moins de chances de tomber.



Toutefois, cette décision est également liée au surcoût que représentait le drone solaire d’Alphabet. La nouvelle politique de contrôle des coûts de la compagnie était donc plus en faveur au projet Loon.

