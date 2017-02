Alphabet revend Terra Bella, son activité d’imagerie satellite

Alphabet, l’entreprise mère de Google, est sur le point de revendre son activité d’imagerie satellite Terra Bella anciennement Skybox Imaging. Le racheteur ne serait autre que la start-up Planet Labs.



Les deux sociétés ont annoncé vendredi dernier qu’elles étaient actuellement en discussion. Pour le moment, aucun montant n’a été divulgué. On sait en revanche que Alphabet avait acheté Skybox Imaging en 2014 pour 500 millions de dollars.



Planet Labs serait intéressé par Terra Bella afin d’améliorer ses données pour des industries telles que l’agriculture, la cartographie et la recherche écologique. La start-up est un leader de l’imagerie satellite spatiale. Planet compte notamment lancer 88 satellites à bord d’une fusée plus tard ce mois-ci.



Dans une phase de rationalisation des coûts et depuis l’arrivée du CFO Ruth Purat, Alphabet cherche à recentrer ses activités. L’entreprise s’était en effet déjà débarrassée auparavant de son activité robotique (Boston Dynamics), de l’internet très haut débit ( Google Fiber), du projet des téléphones modulaires (ARA) et ses drones solaires.

