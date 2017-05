AlphaGo prend sa retraite après avoir vaincu le numéro 1 mondial du jeu de go

L’ordinateur de Google, AlphaGo prend une retraite bien méritée après avoir battu le numéro un mondial du jeu de go. L’intelligence artificielle développée par la filiale DeepMind se retire en effet des compétitions.

Ce week-end, à l’occasion du sommet Future of Go en Chine, AlphaGo affrontait le jeune prodige Ke Jie dans un match en trois parties. Après avoir battu le jeune Chinois 3-0, DeepMind a annoncé qu’AlphaGo allait prendre sa retraite pendant un moment. Le cofondateur Demis Hassabis a déclaré dans un communiqué que la victoire face à Ke Jie représentait l’apogée des capacités d’AlphaGo dans ce domaine.

Si l’ordinateur se retire des compétitions, il ne disparaît pas totalement pour autant. La société prévoit en effet de l’utiliser afin d’entraîner des nouveaux joueurs, mais aussi des plus aguerris aux techniques du jeu de go.



Quant à l’équipe derrière l’intelligence artificielle, elle se concentrera désormais sur la conception d’algorithme pour d’autres domaines tels que la santé ou l'énergie.



