Amazon ajoute les notifications à son assistant Alexa

S'inspirant des smartphones, l’assistant d’Amazon, Alexa accueillera les notifications. Cette nouvelle fonctionnalité devrait être déployée dans les semaines à venir sur les enceintes Echo et tous les autres appareils intégrant l’assistant virtuel. Bien évidemment ce déploiement est limité aux Etats-Unis pour le moment.

Les utilisateurs doivent au préalable donner leur autorisation afin de recevoir des notifications. Ils pourront également à tout moment les consulter en demandant à haute voix « Alexa, quelles sont mes notifications ? ». Dès la réception d'une nouvelle notification, l’appareil émettra deux signaux : un subtil signal sonore, mais également un signal visuel sous la forme d’une lumière verte.

Les premières applications à intégrer les notifications seront : Accuweather pour la météo, The Washington Post pour l’actualité, Life 360 et enfin Just Eat pour les confirmations de commandes. Les développeurs pourront commencer à ajouter les notifications à leurs applications dans les mois prochains tandis que les appareils tiers pourront effectuer des mises à jour dans les semaines à venir.



