Anime Strike : Amazon se lance dans le streaming d'animes japonais

Ce vendredi, Amazon a lancé une nouvelle offre de streaming illimitée après Prime Video. Baptisée Anime Strike, celle-ci se consacre cependant uniquement à l’animation japonaise.

>>> Amazon Prime Vidéo est lancé en France

Si Prime Video est arrivé en France le mois dernier, le service de streaming n’est cependant pas la seule offre de vidéo par abonnement offerte par le géant du Web. Amazon propose également plusieurs services différents classés par catégorie. La dernière de ces chaînes n’est autre qu’Anime Strike, un service permettant d’accéder à plus d’un millier de titres d’animation japonaise.

Le catalogue proposé par Amazon est plutôt impressionnant et comporte aussi bien des séries comme Blue Exorcist ou l’Attaque des Titans que des films d’animation comme Akira, Steamboy ou Paprika. Sur le papier, l’offre d’Amazon se place donc en concurrence de plateformes de streaming similaires proposées en France par Wakanim, Crunchyroll ou ADN. Cependant, Anime Strike n’est pour l’heure disponible qu’outre-Atlantique pour les clients américains d’Amazon. Pour en profiter, il faut en plus payer un abonnement supplémentaire à celui d’Amazon Premium, pour 4,99 dollars par mois, soit un total de près de 160 dollars par an.

Rien ne dit qu’Anime Strike arrive un jour en France. Cependant, la plateforme Prime Video a fini par débarquer dans l’hexagone en décembre dernier après plusieurs années au cours desquelles il n’était accessible qu’aux États-Unis. Il se pourrait donc que le service d’animation débarque un jour à son tour en France. D’ici là, Prime Video, et surtout Netflix, proposent déjà un catalogue riche en séries et films d’animation japonaise.