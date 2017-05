Amazon ajoute les appels et les messages vocaux à sa gamme Echo ainsi que son application Alexa

Hier, Amazon a officiellement présenté sa dernière enceinte baptisée Echo Show. C’est à cette occasion que la compagnie a déclaré qu’elle allait également lancer de nouvelles fonctionnalités sur les appareils Echo déjà existants ainsi que sur son application Alexa. Ainsi, les appels et les messages vocaux vont bientôt débarquer sur la gamme Echo déjà en place. L’utilisation de ces nouvelles fonctionnalités est très simple. Il suffit de demander à Alexa d’appeler un de vos contacts et celui-ci pourra répondre à votre appel. Toutefois, l’appel ne marche que si votre contact possède lui aussi un appareil intégrant Alexa.

Amazon ajoute également la possibilité de laisser un message vocal à un de vos contacts. Le principe est similaire à une boîte vocale. Vous n’êtes pas obligé d’appeler votre contact et vous pouvez lui laisser un message vocal directement. Vous pouvez envoyer et recevoir des messages via un appareil Echo ou via l’application Alexa.



D’après Amazon, ces nouvelles fonctionnalités devraient être déployées le mois prochain un peu avant le 28 juin, date à laquelle l’Echo Show sera officiellement lancé.



