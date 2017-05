Amazon pourrait dévoiler sa nouvelle enceinte Echo à écran tactile aujourd’hui

D’après le Wall Street Journal, Amazon pourrait bien dévoiler son nouveau produit aujourd’hui même. Il s’agit de son dernier modèle Echo qui aurait la particularité d’avoir un écran tactile. Vendredi dernier, des premières photos de ce nouveau modèle avaient fuité, nous donnant ainsi un premier aperçu de la nouvelle enceinte. La nouvelle enceinte d’Amazon serait dotée d’un écran tactile de 7 pouces avec une caméra en haut et un haut-parleur en dessous.

Cette nouvelle enceinte serait le cinquième produit de la gamme Echo. Amazon avait déjà lancé auparavant l’enceinte classique Echo, le plus petit modèle Echo Dot et le modèle portable Echo Tap. Plus récemment, la compagnie a également dévoilé l’Echo Look, sorte de caméra qui veut devenir votre styliste en vous conseillant sur votre garde-robe. En plus des fonctionnalités de l’Echo classique et de l’intégration d’Alexa, la nouvelle enceinte à écran tactile permettra de passer des appels vidéo. D’après le Wall Street Journal, ce nouveau produit pourrait même jouer le rôle d’interphone entre les différents appareils Echo. Le nouvel Echo à écran tactile serait vendu à un peu plus de 200$ soit 182€. Nous ne savons pas encore sa date de disponibilité, mais Amazon qui est censé faire sa présentation officielle aujourd’hui devrait donner plus de détails.



