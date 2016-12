Amazon : un projet d'entrepôts volants pour les livraisons par drone

Est-ce une pure spéculation, une rumeur ou un réel projet qu’Amazon compte bien réaliser pour accentuer sa domination sur le commerce mondial ? En tout cas, en théorie, ce serait possible. Ce projet consisterait à positionner d’énormes ballons dirigeables à 45000 pieds (plus haut que l’altitude de croisière d’un avion de ligne) qui seraient des entrepôts géants.



De ce fait, il ne serait plus nécessaire pour Amazon d’avoir des entrepôts sur la terre ferme, mais toute la logistique hyper complexe se ferait dans les airs et avec un minimum d’intervention humaine. Des drones feraient quant à eux des allers-retours incessants entre ces entrepôts et les domiciles des clients.



Amazon Prime Air (livraison en 30 minutes)

D’autre part, ces entrepôts seraient constamment réapprovisionnés en stocks de marchandises, en carburants et feraient aussi le transport de personnes (employés) car, même si l’objectif d’Amazon est de réduire au maximum le nombre d’interventions humaines, il en faudra toujours « au cas où » et dans le but de superviser. Mais ce serait une combinaison entre intelligence artificielle et l’humain.



Très clairement cette idée ou ce projet peut paraître fou, mais Amazon a déjà réussi ses premières livraisons par drones et, en théorie encore une fois, c’est tout à fait faisable et ce géant du e-commerce sait nous surprendre avec ses innovations.