Amazon Fashion vous laisse essayer les vêtements avant de les acheter

Amazon veut révolutionner le monde de l’habillement avec son nouveau programme baptisé Prime Wardrobe. Les abonnés Prime pourront désormais commander des vêtements puis les essayer avant de les acheter. Le programme Prime Wardrobe consiste à envoyer une « box » aux clients dans laquelle se trouvent les vêtements que ce dernier a commandés en ligne. Les abonnés doivent choisir au moins trois articles parmi plus d’un million d’offres Prime d’Amazon Fashion.

Lorsque le client reçoit sa box, il peut ensuite essayer les vêtements et a jusqu’à 7 jours maximum pour faire son choix. Il peut ensuite remettre dans la boîte les vêtements qu’il ne décide pas de garder et la remettre devant le pas de sa porte. Le transporteur se chargera de venir récupérer le colis gratuitement.

Plus la personne décide de garder des articles, plus elle aura un rabais. En effet, à partir de trois articles gardés, Amazon offre une réduction de 10% puis de 20% à partir de cinq articles. Pour l’instant, Amazon Prime Wardrobe est en phase de test aux États-Unis. On ignore encore si la compagnie compte déployer un jour ce programme en France.



