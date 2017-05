Amazon lance ses nouveaux Kindle Fire

Amazon ajoute deux nouvelles tablettes à sa gamme Kindle Fire. Il s’agit des nouvelles versions de la Fire 7 et de la Fire HD8. Le site de e-commerce mise ainsi sur un tarif compétitif et introduit quelques améliorations.

La Kindle Fire 7 de 49,99 $ dispose d’une autonomie révisée à 8 heures. Selon le constructeur, son écran IPS de 7 pouces présente un contraste élevé et plus de détail pour la lecture des textes. L’appareil se décline en deux versions possédant 8 Go ou 16 Go de stockage interne. Mais il est possible de l’étendre à 256 Go via une carte microSD. Par ailleurs, l'Amazon Fire 7 devient plus léger et affiche 295 grammes à la balance.

Il faudra compter 30 $ de plus pour mettre la main sur la tablette Kindle Fire HD8. Son écran HD de huit pouces présente une résolution de1280 x 800 pixels. Selon le constructeur, la batterie devrait tenir jusqu’à 12 heures. Proposée à 79,99 $, la Fire HD8 se décline également en deux versions de 16Go ou de 32 Go de mémoire interne.

Ces deux nouveautés présentent un processeur quad core cadencé à 1,3 Ghz qui travaille avec une mémoire vive de 1GB. Elles embarquent le même capteur frontal et arrière de 2 MP, et tournent sous Fire OS 5, un fork du système d’exploitation Android. La connectivité 4G est au rendez-vous tout comme la compatibilité avec Amazon Alexa pour les Etats-Unis.