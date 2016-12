Monoprix se moque d’Amazon, de ses livraisons par drone et de son magasin du futur

Amazon est certes le leader mondial de la vente en ligne mais la grande distribution n'entend pas se laisser faire. Monoprix a lancé une charge avec humour sur le groupe de Seattle. La firme américaine avait fait le buzz il y a quelques jours dans une vidéo qui présentait son supermarché du futur. Un magasin sans caissières ni file d'attente où les clients n'achètent qu'en utilisant leur application sans avoir à sortir leur smartphone.



Par ailleurs, Amazon vante toujours son avance et sa position de leader mondial en termes de choix, de rapidité d’achat et de rapidité de livraison à votre porte, même avec son projet de livraison express par drone. Et bien Monoprix avec humour et tact explique gentiment dans la vidéo ci-dessous que le principe de livraison à domicile sans perdre de temps existe déjà depuis 10 ans et c’est bien eux qui l’ont inventé La Livraison à Domicile +.

Introducing Monoprix Livraison à domicile

La vidéo explique donc bien qu’il vous suffit d’aller chez Monoprix, de faire vos courses comme à chaque fois en remplissant votre caddie et de laisser celui-ci au comptoir de livraison à domicile afin d’être livré dans une heure. Monoprix explique donc que, eux, livrent en une heure et que les clients n’ont pas besoin d’une application mobile sur un smartphone ou une tablette pour faire leurs courses.



Ce sont donc deux arguments de poids avec en plus le fait d’insister sur la dimension sociale, c’est-à-dire de ne pas rester chez soi, mais de pouvoir aller à la rencontre des gens dans leurs supermarchés. Monoprix appelle sa technologie « révolutionnaire », à prendre au second degré, la Technologie Humaine ! Avec des livraisons effectuées non pas par des drones, mais par des humains.