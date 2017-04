Amazon Pay arrive aujourd’hui en France

À partir d’aujourd’hui, les internautes possédant un compte Amazon vont pouvoir utiliser leurs informations enregistrées dans celui-ci afin d’effectuer des achats sur des sites marchands partenaires qui vendent des produits et services. Ceux qui ont un compte Amazon actif n’auront qu’à entrer leur identifiant et leur mot de passe au moment de valider la commande. Les informations de paiement ainsi que l’adresse de livraison du compte seront alors utilisées pour confirmer la transaction.



L’objectif d’utiliser Amazon Pay est de dispenser les utilisateurs de devoir à chaque fois créer de nouveaux comptes sur des sites Internet marchands. Surtout si ce n’est pour acheter, par exemple via leur smartphone, un produit ou un service qu’une seule fois. Cette procédure prend du temps alors qu’avec un système comme Amazon Pay ce problème ne se pose plus. Bien évidemment, le bénéfice est énorme pour Amazon qui prétend ainsi devenir votre intermédiaire de paiement pour la plupart de vos transactions.



Amazon Pay ne sera toutefois pas proposé sur tous les sites dès son lancement. Avec le temps, de plus en plus de partenaires accepteront d’ajouter ce système de paiement sur leurs pages s’ils y trouvent un intérêt. Quoi qu’il en soit, pour payer dès aujourd’hui avec Amazon Pay, vous le pouvez si vous voyez le logo Amazon au moment du paiement.