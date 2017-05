Amazon présente l’Echo Show, sa nouvelle enceinte à écran tactile

Comme l’avait annoncé le Wall Street Journal, Amazon a bien présenté son nouveau produit Echo hier. Cette nouvelle enceinte à écran tactile baptisée Echo Show permet aux utilisateurs de passer des appels vidéo. Le design de l’Echo Snow n’était plus une surprise. En effet, le week-end dernier, des images de la nouvelle enceinte avaient fuité sur Internet. L’Echo Show possède bien un écran tactile de 7 pouces. Elle possède également une caméra de 5 mégapixels au-dessus de l’écran. Elle est de plus équipée de deux haut-parleurs Dolby situés en bas de l’enceinte.

L’Echo Snow possède les mêmes fonctionnalités que l’Echo classique à savoir : écouter de la musique, programmer un minuteur, etc. Grâce à la présence d’un écran, les utilisateurs pourront désormais regarder des vidéos provenant de YouTube ou Amazon Video. La nouvelle enceinte amène tout de même son lot de nouveautés. Les principales nouvelles fonctionnalités sont les appels vocaux et vidéo. Il sera en effet possible de passer ou de recevoir un appel à condition de posséder l’application Alexa. Amazon propose même une fonctionnalité « Drop In » qui permet à certains de vos contacts de vous appeler à tout moment.

Amazon a également annoncé que l’Echo Show serait disponible aux Etats-Unis à partir du 28 juin prochain au prix de vente de 229,99$ soit environ 211 euros.



