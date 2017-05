Amazon Prime : et maintenant des concerts live

Intimate, exclusive, live. Welcome to Prime Live Events.

Amazon continue de diversifier ses offres pour étendre sa part du marché. Son service Amazon Prime Video avait déjà annoncé une opération séduction chez les amoureux de sports automobiles en réalisant des documentaires sur les 24h du Mans et le Formule 1. L’entreprise veut désormais organiser une série de spectacles live, essentiellement des concerts, réservée exclusivement à ses abonnés Premium.

L’évènement est baptisé Prime Live et commencera à Londres en fin de moi. Ce sont ainsi les fans de Blondie qui se donneront rendez-vous le 23 mai à la Round Chapel dont la capacité d'accueil est de 750 personnes. Le groupe américain interprétera ses titres incontournables, mais aussi quelques chansons de son album « Pollinator ». Amazon enchaînera le 12 juin avec un concert d’Alison Moyet dans la même salle. Les billets seront en vente à partir du 11 mai au Royaume-Uni à 150 £ pour le groupe américain et 95 £ pour la chanteuse britannique d’origine française. Enfin, Prime Live mettra en avant Texas et Katie Melua respectivement le 16 juin au Prochester Hall et le 25 et 26 juillet au Cadogan Hall.

L’entreprise précise que ces quatre concerts ne sont que les premiers d’une longue série. Tous les billets seront disponibles sur « Amazon Tickets » tandis que les spectacles seront retransmis en direct sur Amazon Prime Video.