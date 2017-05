Amazon Prime Video arriverait prochainement sur l'Apple TV

D’après un article de BuzzFeed News, Amazon Prime Video pourrait bientôt débarquer sur l’Apple TV. L’annonce officielle se ferait le mois prochain à San Francisco lors de la WWDC 2017.

Jusqu’à présent, les deux compagnies Apple et Amazon n’entretenaient pas la meilleure relation qu’il puisse exister. En effet, par exemple, Amazon ne propose pas les Apple TV sur son site e-commerce. Toutefois, il semble que la relation entre ces deux grandes compagnies soit sur le point de changer.

Apple pourrait ajouter Amazon Prime Video à ses téléviseurs. Cette annonce vient confirmer une information qui suggérait déjà il y a quelques jours que l’application Amazon Video pourrait arriver sur Apple TV l’été prochain.



Apple et Amazon auraient réellement décidé de marquer une nouvelle étape dans leur relation puisque Amazon serait d’accord pour vendre les Apple TV sur son site internet. On ignore encore à partir de quand les utilisateurs pourront acheter des Apple TV sur le site Amazon ni quand ils pourront accéder à Amazon Prime depuis une Apple TV. Il faudra donc attendre l’annonce officielle le mois prochain.



