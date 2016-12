Digital Day : 24h de promos sur Amazon

Aujourd’hui, vendredi 30 décembre, Amazon lance son premier “Digital Day”, pendant une période de 24h applications, jeux, musiques, séries, films, ebooks et autres contenus digitaux verront leurs prix réduits. L’entreprise a réalisé une page Internet dédiée à la promotion de cet événement, on peut y retrouver certains des articles en promotion, parmi ceux-là figure aussi l’abonnement à Amazon Music Unlimited dont le prix d’inscription sera tronqué.



Il serait question de promos de plus de 80% sur une centaine de jeux vidéo, 50% sur les films et séries les plus prisés, 75% sur une centaine de comics et plus encore. Amazon promettrait des milliers de produits digitaux à prix cassés. Parmi les offres on retrouverait Disney Crossy Road, Lego le film, des jeux récents tels TitanFall 2, des softwares utilitaires comme Microsoft Office, des abonnements comme l’UFC Fight Pass et d’autres.



A voir maintenant si le Digital Day aura autant de succès que le Prime Day d'Amazon, jour de promotion pour les produits physiques dont les ventes seraient encore plus importantes que durant le Black Friday d’après les dires de l’entreprise. Ce Digital day a débuté ce 30 décembre, à 9 heures du matin en France.