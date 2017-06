Amazon aurait un nouveau smartphone sous Android, mais pas pour vous

Amazon préparerait un nouveau smartphone baptisé Amazon Ice. Le smartphone embarquerait Android cette fois-ci. Ce n’est pas la première fois qu’Amazon se lance sur le marché des smartphones. La compagnie avait déjà lancé l'Amazon Fire il y a quelques années, mais ce fut un échec cuisant. Une des raisons de cet échec était l’absence des applications Android au profit d'un magasin restreint.

Cette fois, avec Amazon Ince, la firme ne compte pas répéter la même erreur. Le nouveau smartphone sera bien équipé d’Android dans sa version classique et sera donc compatible avec le Play Store. Avec son nouvel appareil, Amazon ne compte pas concurrencer les leaders du marché. Amazon Ice serait principalement destiné au marché indien dans un premier temps. Il s’agirait donc d’un entrée de gamme a petit prix. Le smartphone offrira un écran entre 5,2 et 5,5 pouces. Il sera équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 435 et sera doté de 2GB de RAM et 16GB d’espace de stockage. On note également un capteur photo 13 mégapixels ainsi qu’un capteur d’empreintes à l’arrière du terminal.

Amazon Ice devrait être vendu en Inde au prix de 93$. On ignore encore sa date de lancement et s’il sera disponible dans d’autres marchés par la suite.



