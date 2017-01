Le shopping en réalité augmentée : le nouveau rêve d'Amazon ?

L'offre d'emploi vient de l'équipe d’A9 d’Amazon, qui s’occupe d’un moteur de recherche de produits et de la publicité pour le magasin en ligne d’Amazon.

« Notre équipe est composée d'ingénieurs, designers, chefs de produits et de scientifiques, et nous concevons la technologie d’achat en réalité augmentée d’Amazon pour une utilisation par des millions de clients sur une grande variété de dispositifs VR », peut-on lire sur l’annonce d’A9.



Shopping en réalité augmentée

Les candidats potentiels sont encouragés à être « passionné de VR et avoir une bonne compréhension de ce qui rend convaincante une expérience VR ». La connaissance sur la réalité augmentée et les technologies de réalité mixte semble n’être qu’une entrée en matière. La société recherche surtout des profils axés sur la réalité virtuelle et ayant des qualifications professionnelles dans le domaine.

Amazon avait sorti une application de recherche d’image appelée Flow qui permet aux consommateurs de prendre une photo d'un produit et de le rechercher sur leur site internet. Et l'automne dernier, l’entreprise a dévoilé une application appelée « Amazon Product Preview » qui utilise la réalité augmentée. Elle permet de projeter l’image d’un produit à une échelle réaliste dans le salon de l’utilisateur par exemple.

